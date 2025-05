Dipendente e collaboratore gestione del massimale

La domanda Il lavoratore dipendente Pinco ha una anzianità contributiva presso il FPLD antecedente al 1/01/1996. Nel 2025 Pinco è dipendente impiegato, presso il datore Alfa, con imponibile previdenziale di 150 mila euro (csc industria più 15, fino 50 per tutti i 12mesi del 2025). Contemporaneamente Pinco è collaboratore (art. 409 c.p.c.), con compenso di 200 mila euro presso un committente Beta.Quale è il comportamento da tenere da parte del committente e del datore a livello di massimale contributiva visto che Pinco ha un duplice contratto (dipendente + co.co.co)?

Il Messaggio Inps 5062/2020 tratta la casistica del quesito.

Il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo. Per anzianità contributiva...