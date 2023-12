Dipendenti pubblici e lavoro sportivo retribuito, le regole da seguire

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre è stato pubblicato il decreto 10 novembre 2023 recante i parametri per il rilascio al personale delle amministrazioni pubbliche delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita. Il decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi per l’attività sportiva istituzionale e ai lavoratori sportivi delle Forze armate e dei Corpi armati e non dello Stato.

