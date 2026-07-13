L'accordo di rinnovo per i dirigenti dell'industria alberghiera prevede l'aumento delle retribuzioni e interventi su welfare

AICA – Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato hanno sottoscritto il 2 luglio 2026 l'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria Alberghiera – Aziende aderenti AICA. L'accordo decorre dall'1.1.2026, salvo decorrenze particolari per singoli istituti e scade il 31 dicembre 2028.

Le Parti, nel formulare l'Accordo, ribadiscono il principio dell'unicità del...