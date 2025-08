Dirigenti industria, politiche attive affidate a Fondirigenti

Il 24 luglio 2025 Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo in materia di politiche attive del lavoro, in attuazione di quanto stabilito nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 13 novembre 2024.

In particolare, l’accordo definisce i contenuti e le modalità...