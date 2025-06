Distacchi raddoppiati in 5 anni, coinvolti 2,6 milioni di lavoratori

Con la mobilità internazionale, i lavoratori in distacco in Europa sono raddoppiati nell’arco degli ultimi cinque anni. Si può stimare che oggi siano coinvolti a livello mondiale circa 2,6 milioni di dipendenti, in uno scenario in cui il 78% delle aziende considera la mobilità internazionale fondamentale per colmare il gap di competenze e fare crescere il business. Solo il 24% delle imprese, però, riesce a misurare concretamente il ritorno sull’investimento delle assegnazioni internazionali, nonostante...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi