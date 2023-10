Distacco dell’apprendista in paese dell’Unione Europea di Antonio Carlo Scacco









La domanda Un lavoratore apprendista può essere distaccato in un paese dell’ Unione Europea (Olanda), presso un paio di Partnes dell’impresa datrice di lavoro, ove l’attività prevista all’estero rientri nel piano formativo? La durata del distacco è prevista per un massimo di 6/8 mesi, con rientro in Italia ogni due mesi circa, e il tutor raggiungerebbe saltuariamente l’apprendista distaccato all’estero. Chiediamo delucidazioni anche in merito alla corretta tassazione fiscale e previdenziale dell’apprendista.

La risposta alla prima parte del quesito è affermativa. Il distacco dell’apprendista è possibile purché sia prevista la presenza del tutor e sia puntualmente verificato l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione. Tali aspetti devono risultare sia dal piano formativo sia dall’accordo di distacco prevedendo, ad esempio, il distacco anche del tutor o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario (per il distacco in Olanda la indicazione di una persona di contatto con le Autorità locali è necessaria). Quanto alla seconda parte del quesito in materia di distacco trasnazionale (o europeo) ai fini previdenziali vige il principio della personalità (non della territorialità) il che significa che l’impresa comunitaria distaccante opera nello Stato di destinazione mantenendo il regime contributivo previdenziale ed assistenziale del Paese d’origine. A tale riguardo il lavoratore deve essere in possesso del Modello A1 che certifica la legislazione di sicurezza sociale applicabile, attestando l’obbligo per l’impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante. Circa gli aspetti fiscali occorre fare riferimento all’articolo 15 del Modello OCSE (cui si conforma il trattato Italia-Olanda contro le doppie imposizioni: legge 305/1993). Se l’apprendista ha residenza italiana sarà assoggettato a imposizione italiana se il lavoratore soggiorna nello Stato estero per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi, se la retribuzione è pagata da (o per conto di) un datore di lavoro non residente nello Stato in cui è svolta la prestazione lavorativa e se l’onere della retribuzione non è sostenuto da una stabile organizzazione del datore di lavoro nell’altro Stato. Se non si verificano tutte queste condizioni il lavoratore sarà tassato in Italia (per il principio del worldwide income) e in Olanda (Stato della fonte). Il doppio prelievo fiscale sarà attenuato in Italia tramite l’applicazione del credito d’imposta ex art. 165 TUIR.