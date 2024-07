Divieto compensazione dei crediti da luglio 2024

La domanda

In virtù del fatto che dal 1° luglio 2024, è vietata la compensazione tramite modello F24 per i contribuenti con somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100.000 euro, si chiede se i rimborsi 730 ed il bonus ex Renzi rientrino nel divieto di compensazione a seguito di tali rimborsi in busta paga ai dipendenti in qualità di sostituti d’imposta, anche in virtù della circolare dell’agenzia delle Entrate 16 del 28 giugno 2024.