La Corte di cassazione, con sentenza 18590/2026 dell’8 giugno, interviene, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale secondo l’articolo 363-bis del Codice di procedura civile, su una questione che ha generato un diffuso contenzioso nel settore scolastico: la monetizzazione delle ferie non godute dei docenti precari durante i periodi di sospensione delle lezioni. La Corte distingue nettamente tra le sospensioni delle attività didattiche previste dai calendari scolastici regionali e il periodo successivo...
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