30 settembreOCCHIALI (INDUSTRIA)
IstitutoDocumenti di lavoro
Riferimenti
Adempimento
Per agevolare il recupero di alcune situazioni di ritardo negli adempimenti contrattualmente previsti, le parti hanno definito quanto segue:
- considerati i ritardi constatati in alcune imprese nella compilazione delle Schede professionali individuali (All. 5 del C.C.N.L.), viene definito un nuovo termine al 30.9.2026, entro il quale ogni azienda dovrà redigere e consegnare ad ogni lavoratore la scheda professionale individuale stessa.
- Si conferma che le imprese sono poi tenute ad implementare un sistema/procedura di aggiornamento continuo delle Schede professionali individuali.
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