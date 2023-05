Domande per l’Iscro del 2023, importo fino a 881 euro mensili di M.Pri.

Possibile richiedere l'Iscro per il 2023. Inps, con il messaggio 1636/2023, ha comunicato la riattivazione della procedura online tramite cui si può inoltrare la domanda al fine di ricevere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per il triennio 2021-23 in favore dei professionisti iscritti alla gestione separata.



Il contributo economico può essere chiesto una sola volta e a fronte di una contrazione del reddito. In particolare, nell'...