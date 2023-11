Doppio pignoramento in busta paga di Gianfranco Nobis

Una dipendente ha subito un secondo pignoramento presso terzi. Il datore di lavoro obbligato ad effettuare la trattenuta deve calcolare il secondo pignoramento sull’importo al netto del primo pignoramento o sempre sul netto base inziale? Esempio: netto € 2000,00 1° pignoramento € 400,00 2° pignoramento sempre € 400,00 oppure 20% su 2000-400 cioè su 1600 e pertanto € 320,00.









A norma del D.P.R. 180/1950 in nessun caso il cumulo delle cessioni, o di eventuali pignoramenti, può superare la metà dello stipendio che il lavoratore avrebbe percepito al netto delle ritenute fiscali e previdenziali in assenza delle citate trattenute. Non sussistono invece limiti in riferimento al cofermento del Trattamento di Fine Rapporto come garanzia dei prestiti contratti in caso di cessione del 20% della complessiva retribuzione ( cessione del titolo V) Ciò posto, nel caso in esame, la contemporanea...