I lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie durante l'anno; la contrattazione collettiva può prevedere una riduzione delle prime due settimane in deroga a quanto stabilito dalla legge.
L'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice civile – il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo deve in genere essere goduto per almeno due settimane – consecutive se la richiesta proviene dal lavoratore – nel corso dell'anno di maturazione, mentre per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. ...