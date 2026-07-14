Il contributo, incentrato sull'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 e sul rapporto tra regolarità contributiva, giudicato e pendenza del contenzioso, intende mettere in chiaro - sul piano strettamente normativo – che dopo la sentenza di primo grado di rigetto e prima della scadenza del termine per impugnarla, l'azienda deve continuare a considerarsi regolare ai fini DURC, in quanto la posizione è ancora coperta dalla pendenza del giudizio e non si è formato il giudicato.