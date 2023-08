Durc OnLine, al via il servizio di consultazione sull’app dell’Inps di Marco Poli

Rilasciato il servizio "Durc OnLine" nella sezione "Servizi" dell'App INPS Mobile.

Ne dà notizia l'istituto di previdenza con il messaggio 2985/2023.

Il servizio, che rientra tra le attività di innovazione previste dai progetti dell'Istituto per l'attuazione del Pnrr mirate a rendere disponibili all'utenza informazioni e servizi in logica multicanale, consente ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi di consultare i documenti regolari in corso di validità.

Per ogni Durc on line sono disponibili...