Il quotidiano verticale tematico nel quale state navigando oggi si presenta con un volto e con contenuti nuovi rispetto al passato. Da oggi, 9 giugno, infatti Norme & Tributi Plus cambia.

L’obiettivo è fornire un’informazione sempre più mirata e di qualità in modo da soddisfare le richieste dei lettori che quotidianamente utilizzano i quotidiani verticali per informarsi e, oltre a chi li frequenta da tempo, raggiungerne sempre di nuovi.

Ma che cosa cambia da oggi? I quotidiani verticali del Gruppo Il Sole 24 Ore dedicati a professionisti e pubblica amministrazione si presentano con una nuova identità visiva, un’architettura dei contenuti ripensata e strumenti più potenti per la ricerca.

Il primo segno che potete vedere è il nuovo logo, che esprime insieme l’unitarietà dei quotidiani verticali e la specificità che caratterizza ciascuno di essi.

Un’altra novità di grande rilievo è strutturale: i verticali passano da cinque a sei. Accanto a Fisco, Diritto, Lavoro e Condominio & Immobili, da Enti Locali & Edilizia nascono due testate distinte, Enti Locali & Pa ed Edilizia & Territorio, per rispondere alla domanda di un’informazione più approfondita e specializzata su questi temi.

La nuova homepage raccoglie, poi, tutto sotto un unico tetto: esalta il legame con il Quotidiano, mette in evidenza i contenuti correlati e dà spazio alle iniziative del Gruppo.

Sul fronte di strumenti e contenuti, l’obiettivo è quello di arrivare a dare risposte sempre più concrete ai lettori. Da un lato puntando su contenuti ancora più funzionali alle necessità dei professionisti. Dall’altro lanciando la ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale. Questa modalità di ricerca affianca quella tradizionale e restituisce risposte più precise e contestualizzate, con accesso diretto alle fonti utilizzate. In una seconda fase sarà la volta dei contenuti audio e video, per rispondere alle abitudini di un’utenza sempre più multitasking.

Nei prossimi giorni verrà anche rilasciata una nuova versione dell’app Norme & Tributi Plus disponibile sulle piattaforme iOS e Android. La nuova app presenta una grafica coerente con la revisione generale degli Nt+ e riporterà i due nuovi verticali tematici dedicati a Enti Locali & Pa ed Edilizia & Territorio.

Un programma ricco di nuove opportunità che ha come linea guida fornire informazioni sempre più utili ai lettori. Nel nome di una tradizione forte che sa rinnovarsi e cambiare per stare al passo e anticipare sfide sempre nuove.