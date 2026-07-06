Con la nuova ondata di caldo, che, come ogni anno, sta interessando tutto il territorio nazionale, non solo le Regioni hanno adottato le necessarie ordinanze per conciliare le esigenze lavorative con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche l’Ispettorato nazionale del lavoro si è attivato pubblicando la nota 5484 del 6 luglio 2026 contenente indicazioni operative per l’attività di vigilanza.

L’Ispettorato, nel richiamare le precedenti note in materia e il Protocollo quadro per l...