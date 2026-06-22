Errori nelle buste paga, omissioni contributive, errato inquadramento contrattuale e mancato riconoscimento di indennità o maggiorazioni rappresentano alcune delle criticità più frequenti nella gestione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, che ritenga lesi i propri diritti dispone di diversi strumenti di tutela, dalla contestazione stragiudiziale fino all'azione giudiziaria. Un ruolo centrale è svolto dalla documentazione probatoria, dalla tracciabilità delle comunicazioni e dall'assistenza di professionisti, organizzazioni sindacali e organi ispettivi.