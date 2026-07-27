Si chiude finalmente un capitolo importante per gli agenti, i broker, i sub-agenti e gli altri intermediari assicurativi che, negli scorsi anni, erano rimasti esclusi dagli sgravi contributivi “esonero giovani under 36” e “decontribuzione Sud”, nonostante altri settori economici ne avessero già beneficiato.

Con la circolare 80/2026 del 24 luglio, l’Inps fornisce, infatti, le istruzioni operative per l’attuazione della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Bilancio 2026, che estende...

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