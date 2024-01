Fallimento e sovraindebitamento inibiscono la diffida accertativa

Il personale ispettivo non può adottare il provvedimento di diffida accertativa se il datore di lavoro fallisce o attiva la procedura da sovraindebitamento



L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), con la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al provvedimento di diffida accertativa nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia in atto una procedura da sovraindebitamento e/o fallimento concentrandosi sul requisito di esigibilità richiesto affinché il credito del lavoratore possa formare oggetto del provvedimento.

Diffida accertativa

L’articolo 12 del D.Lgs. n. 124/2004 (modificato dal D.L. 72/2020, conv. L. 120/2020) assegna, in via ...