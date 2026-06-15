In attesa che venga aggiornato il modello TFR2, che i lavoratori devono compilare per indicare la loro scelta in materia di previdenza complementare, la decisione può essere effettuate per iscritto in forma libera. Questa una delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro tramite domande e risposte pubblicate in vista dell’applicazione delle nuove regole a partire dal 1° luglio.
In base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026, dal prossimo mese diventano operative alcune novità. Tra le ...