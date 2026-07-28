La contrattazione collettiva può stabilire la durata delle ferie in base ad una serie di parametri; le ferie possono essere espresse in settimane, giornate, in giorni di calendario o in giorni lavorativi nonché in ore
Anzianità di servizio maturata
La maturazione delle ferie può dipendere, tra gli altri parametri, dall'anzianità maturata dal lavoratore e/o dalla qualifica assunta dallo stesso.
Interessante è la regolamentazione sul punto prevista dal Ccnl METALMECCANICA INDUSTRIA, secondo il quale, in generale, i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie pari...