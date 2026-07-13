La spinta europea tutela il benessere digitale dei lavoratori. Se le grandi multinazionali sono già strutturate con policy dedicate, le Piccole e Medie Imprese si trovano spesso impreparate, esponendosi a sanzioni, cause per straordinari e richieste di risarcimento per stress lavoro-correlato. Lo smart working inoltre resta un’opportunità per rendere attrattiva ai talenti l’impresa ma necessita di estrema trasparenza in fase contrattuale.

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