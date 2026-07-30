Il trattamento economico e normativo della festività del 15 agosto che nel 2026 cade di sabato

Tra i vari adempimenti, attraverso il libro unico riferito al periodo di paga "agosto 2026", i datori di lavoro, i responsabili del personale, i consulenti del lavoro e i centri di elaborazione dati sono chiamati a gestire le festività cadenti nel periodo e in particolare la Festività del 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine).

Secondo quanto disposto dalla legge n. 260/1949, dalla legge n. 90/1954, dalle disposizioni in via generale previste dalla contrattazione collettiva e dagli orientamenti consolidatisi...