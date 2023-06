Festa della Repubblica Italiana, così in busta paga di Michele Regina

La legge 336/2000 ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività nazionale del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, che celebra e ricorda la nascita della Repubblica per effetto del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Quest'anno la festività cade di venerdì.

I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre a quelle della contrattazione collettiva.

La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri ...