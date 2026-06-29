Il 29 giugno, festività dei santi Pietro e Paolo, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 792/1985, è giorno festivo per i lavoratori dipendenti pubblici e privati operanti nel territorio del Comune di Roma. La ricorrenza è inoltre considerata festiva, in base alla contrattazione collettiva, anche negli altri comuni in cui coincide con la festività del santo patrono. Nel 2026 cade di lunedì.

A livello nazionale, la ricorrenza rientra tra le quattro festività soppresse, per le quali i lavoratori usufruiscono...