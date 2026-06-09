È cresciuto negli ultimi quindici anni il volume di risorse complessive generate dal contributo obbligatorio dello 0,30% per la disoccupazione involontaria, trattenuto ogni mese dalla busta paga dei lavoratori: dal 2008 al 2023 il gettito è aumentato da circa 717 milioni a circa 1,1 miliardi di euro. Ma una parte rilevante di queste risorse continua a non finanziare direttamente i Fondi interprofessionali per la formazione continua: nel 2023 (ultimo dato disponibile), il 70,4% - pari a 777,7 milioni...
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