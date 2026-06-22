Sulla previdenza complementare la riforma dal 1° luglio, con il meccanismo del silenzio assenso e la confluenza automatica del Tfr a un fondo pensione in mancanza di una decisione contraria esplicita da parte dei lavoratori neo assunti, si concretizza nel modulo che dovrà essere consegnato dalle aziende.

Il modello è stato elaborato da Mefop: si tratta di una bozza in attesa che il ministero del Lavoro adotti formalmente il format.

Naturalmente il modello recepisce le indicazioni della legge di Bilancio...

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