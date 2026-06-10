Molte le novità sulla fiscalità dei veicoli concessi a uso promiscuo. Nello schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno, vengono accolte le istanze di semplificazione della disciplina richieste dai contribuenti nel rispetto delle indicazioni dell’Unione europea recepite nella legge delega di riforma del Fisco, sulle finalità della mobilità sostenibile.
Innanzi tutto, viene stabilita una disciplina di favore per gli optional stabilendo una tassazione...