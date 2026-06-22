A partire dal 22 giugno 2026 i lavoratori in somministrazione possono presentare domanda per i voucher formativi previsti dall’avviso Forma.Temp del 12 giugno, nell’ambito della misura “Formazione continua e permanente”.

La misura ha lo scopo di facilitare e sostenere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione a percorsi formativi, che sono scelti su base individuale da ogni singolo lavoratore interessato.

La misura “Formazione Continua e Permanente” è quindi finalizzata...