Forma.Temp, con la circolare del 24 luglio 2026, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione dell’utilizzatore sulla parità di trattamento da allegare all’istanza di assegno di integrazione salariale (Ais) per i lavoratori somministrati, modificando parzialmente quanto precisato dalla precedente circolare dell’8 aprile di quest’anno.
La nota trae origine dai quesiti formulati da alcune agenzie per il lavoro (Apl) in merito alla possibilità, in presenza di più contratti di somministrazione...