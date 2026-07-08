La diffusione della formazione continua è tornata ai livelli pre-Covid. Nel 2024 ha coinvolto oltre 1,7 milioni di lavoratori dipendenti, segnando un avanzamento rispetto agli 1,6 milioni dell’anno precedente e al milione e 300mila del 2021. In un arco di cinque anni, la platea dei lavoratori formati è cresciuta di oltre 400mila unità.

È questa, in sintesi, la fotografia del XXVesimo rapporto sulla Formazione Continua in Italia, curato dall’Inapp, per conto del ministero del Lavoro, discusso ieri ...