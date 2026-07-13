Promuovere un modello fortemente integrato tra formazione e lavoro, per garantire percorsi formativi di alta qualità che siano concretamente orientati a esiti occupazionali positivi e stabili. Un obiettivo che sarà raggiunto riducendo il divario tra le reali necessità delle aziende e le competenze offerte, favorendo così le opportunità di inserimento lavorativo e il continuo sviluppo professionale. Questo, in sintesi, il cuore dell’intesa siglata ieri da regione Lombardia e Fondimpresa, il più grande...

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