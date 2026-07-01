I servizi di formazione professionale finanziati da Forma.Temp sono imponibili ai fini Iva. Non è applicabile la disciplina di esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 20) Dpr 633/1972. La regola di imponibilità introdotta a partire dal 1° gennaio 2025 dalla legge 207/2024 è una precisazione ricognitiva di un trattamento desumibile dalle regole generali Iva domestiche e, soprattutto, unionali. Con l’ordinanza 18301 la Cassazione si è espressa per la prima volta sulla questione interpretativa...

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