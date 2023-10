Fruibile l’assegno per i programmi formativi del Gruppo Ferrovie dello Stato di Gianfranco Nobis

Prestazione riconosciuta all’azienda pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore impegnate

Con la circolare Inps 85/2023 del 6 ottobre, diventa pienamente fruibile la prestazione riconosciuta dal Fondo di sostegno al reddito e dell’occupazione per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato prevista dall’articolo 5 del decreto interministeriale 99296/2017. Il Fondo, infatti, in linea con le previsioni dell’articolo 26 del Dlgs 148/2015, provvede in via ordinaria al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e riqualificazione professionale, comunque finalizzati alla gestione di situazione di esuberi di personale.

La prestazione riconosciuta all’azienda, ricorrendone i presupposti, è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi. A tal riguardo l’Inps specifica che bisognerà prendere a riferimento tutti gli elementi ricorrenti e continuativi rientranti nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

La platea dei beneficiari comprende tutti i lavoratori senza distinzioni di anzianità contrattuale, inclusi gli apprendisti e i contratti a termine prescindendo dalla relativa durata (i dirigenti restano esclusi).

Il presupposto imprescindibile, ai fini dell’accesso alla prestazione, è che i lavoratori siano dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’Inps considera a tal fine come parte del gruppo le aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane Spa detenga una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, unitamente alle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al reddito. L’accesso alle prestazioni dovrà essere formalizzato dalla contrattazione collettiva all’interno dell’accordo sindacale al quale si dovrà obbligatoriamente pervenire. L’assenza di un accordo, al termine dello svolgimento delle procedure contrattuali e di legge, determinerà infatti l’impossibilità dell’invio dell’istanza.

Le domande di accesso dovranno essere presentate telematicamente tramite il servizio “Fondi di Solidarietà”, contenuto nel menu “Cig e Fondi di Solidarietà” distinguendo le istanze in base alla posizione previdenziale su cui sono registrati lavoratori, oppure sulla matricola oggetto di accentramento.

La domanda dovrà obbligatoriamente contenere l’elenco dei lavoratori beneficiari con indicazione dettagliata della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione, della retribuzione da finanziare, e del periodo di formazione. Ai fini dell’istruttoria sarà necessario allegare una copia dell’accordo sindacale sottoscritto dalle parti. La direzione generale degli ammortizzatori sociali provvederà poi a fornire al comitato amministratore del Fondo gli elementi utili per l’adozione di una deliberazione con cui sarà comunicato l’importo di prestazione effettivamente erogabile.

Il conguaglio degli importi accordati dovrà avvenire attraverso i flussi uniemens valorizzando l’elemento < NumAutrizzazione > l’autorizzazione rilasciata dalla struttura Inps, nell’elemento “CongFSolCausaleACredito” il codice causale “L110” e nell’elemento “CongFSolImportoACredito” l’importo effettivamente posto a conguaglio.