Il contributo affronta il nodo interpretativo dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori nell'era digitale, concentrandosi sui sistemi di timbratura tramite dispositivi mobili dotati di funzionalità di geolocalizzazione. Muovendo dalla distinzione funzionale tra strumenti destinati alla sola registrazione delle presenze e strumenti idonei al controllo a distanza dell'attività lavorativa, il contributo indaga se e in che misura il passaggio da una localizzazione geografica sporadica a una rilevazione continuativa e dettagliata degli spostamenti possa fungere da criterio distintivo tra l'ambito del comma 2 e quello del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Vengono analizzati i principali modelli tecnici e il regime di utilizzabilità dei dati ex comma 3, in coordinamento con i principi di trasparenza, minimizzazione e privacy by design del GDPR, offrendo una tassonomia operativa destinata alla prassi applicativa.