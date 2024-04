Gestione Separata e limite età per versamento

La domanda Per un Amministratore di Società iscritto alla Gestione Separata e già pensionato, esiste un limite di età dopo il quale si possono non versare i contributi previdenziali?

Non esiste più il limite di età oltre il quale è possibile non versare contributi obbligatori ad una forma di previdenza. Questa facoltà è stata in vigore nella fase iniziale di istituzione della gestione separata ma è stata abolita dal 1° aprile 2001 in avanti. Oggi percepire determinati compensi in una delle attività soggette alla gestione separata, di collaborazione o di lavoro autonomo non soggetto ad una Cassa professionale, comporta l’obblgo di versare i contributi, i quali potranno costituire...