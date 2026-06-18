La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata Inps dai professionisti. Con l’ordinanza 20223 del 16 giugno 2026 i giudici di legittimità escludono che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi possa determinare automaticamente la sospensione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2941, n. 8, del Codice civile. Per la Corte di legittimità è necessario accertare in concreto l’esistenza di una condotta...
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