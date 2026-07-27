Le Sezioni Unite Civili della Corte cassazione 18 luglio 2026, n. 23499 affrontano la questione della (possibile) copertura assicurativa dei Giudici Onorari di Tribunale (GOT) per il servizio prestato nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge 247/2012 (articolo 21: iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense per gli iscritti all’Albo), con riferimento alla possibile applicazione della regola prevista per i GOA (Giudici Onorari Aggregati), ossia l’iscrizione alla Cassa Forense ex articolo...
Riproduzione riservata Ⓒ