Gli incarichi di ricerca introdotti dall’articolo 22-ter della legge 240/2010 conferiti da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni speciali, finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione, sono contratti di lavoro autonomo di natura parasubordinata. Questo dice la nota del 22 giugno 2026 del segretariato generale del ministero dell’Università e della Ricerca, creando una distinzione, in termini di qualificazione del rapporto, con i vecchi e ormai superati assegni di ricerca...

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