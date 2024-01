Gli interventi in materia fiscale della Manovra 2024

La compensazione orizzontale

Con due separati interventi, il comma 97 della Legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2023, n. 213; G.U. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40) apporta variazioni alle regole per la compensazione in particolari fattispecie e con specifiche condizioni.

L’intervento più ampio e generale coinvolge la compensazione dei crediti di natura contributiva per cui sono introdotte regole specifiche.

In particolare, il nuovo comma 1bis, inserito nel corpo dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ha previsto un periodo di ...