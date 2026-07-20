Dopo la presentazione della piattaforma dei bancari Abi, arriva anche quella dei quasi 37mila lavoratori delle Bcc con cui Fabi, First, Fisac, Uilca e Ugl credito aprono la stagione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre del 2025. Da settembre il documento verrà discusso nelle assemblee dei lavoratori per l’approvazione. L’obiettivo è arrivare alla presentazione a Federcasse entro la metà di ottobre. Le richieste ruotano attorno a due pilastri: il primo è ...

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