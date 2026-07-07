L’Italia delle professioni invecchia e i giovani pagano il conto. Il periodico rapporto dell’Osservatorio di Confprofessioni conferma una volta di più, per dirla con il suo presidente Marco Natali, che «il ricambio generazionale si è inceppato» e che è tempo, parole del ministro Marina Calderone, per «una riforma che aiuti i giovani a crescere». a uscire da «modelli “micro”con problemi “macro”».

Il «Rapporto Generazioni a confronto tra demografia e redditi» è impietoso su tutta la linea, a partire...