I nuovi importi retributivi per il lavoro domestico

Il 29 gennaio 2025 Fidaldo, Domina e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf hanno steso il verbale di accordo per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1° gennaio 2025 per il Ccnl lavoro domestico (stipulato l’8 settembre 2020), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del citato Ccnl del settore domestico.

Riportiamo di seguito le tabelle con i nuovi importi previsti dalle parti.