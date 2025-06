Il bonus mamme matura su base mensile

Bonus mamme ridisegnato ma sempre a doppio binario nel 2025: importo esente da contribuzione e prelievo fiscale in alcuni casi; solo esonero contributivo in altri. Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno, non ancora approdato in Gazzetta Ufficiale e in questi giorni soggetto a verifiche e limature.

Niente tasse e contributi

Il provvedimento rinvia di un anno l’esonero contributivo per madri con almeno due figli contenuto, ma non ancora attuato, nella legge di Bilancio 2025 (la 207/2024...