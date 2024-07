Il comporto tra legge e contrattazione collettiva

È nullo il licenziamento del lavoratore disabile per fine comporto tutte le volte in cui il conteggio dei periodi di conservazione del posto di lavoro tengono conto dei giorni di assenza per inidoneità al lavoro collegata allo stato di disabilità

Secondo la regola generale fissata dalla norma di legge (art. 2110 cod. civ.) in caso di malattia il rapporto di lavoro è sospeso e il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto di lavoro cioè del cosiddetto periodo di comporto la cui durata è prevista quasi del tutto dai contratti collettivi. In realtà la norma del codice civile fa rinvio alla legge stessa, alle norme corporative, agli usi e all'equità. Di fatto però le norme...