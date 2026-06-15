La figura del committente di opere e servizi ha subito nel corso del tempo una lenta e profonda evoluzione per quanto riguarda la posizione di garanzia occupata nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.

Si tratta, invero, di un “cambiamento di pelle” derivante essenzialmente dalle ultime riforme epocali della disciplina, basate sui principi introdotti dalla Direttiva quadro 89/391/CEE, che hanno portato la giurisprudenza di legittimità a nuovi orientamenti in ordine alla responsabilità...