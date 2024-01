Il contratto di espansione: dal costante rilancio a un frettoloso abbandono

Il contratto di espansione è una misura sperimentale, introdotta dal c.d. decreto crescita del 2019, con l’obiettivo di supportare le aziende nell’ambito di procedure di riorganizzazione e reindustrializzazione. Dopo che, per anni, i vari governi hanno periodicamente rifinanziato la misura, negli ultimi provvedimenti del governo Meloni non risultano interventi in questa direzione. Conseguentemente, in assenza di novità sul punto nelle misure lavoristiche dei prossimi mesi, l’esperienza quasi quinquennale del contratto di espansione giungerà al termine



Lo strumento del contratto di espansione si caratterizza per una serie di interventi che prevedono un piano di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, un programma di formazione e riqualificazione per i lavoratori in forza all’azienda, un piano di riduzione dell’orario di lavoro, nonché, in alternativa o in aggiunta all’intervento sull’orario, un piano di esodo incentivato per i dipendenti prossimi alla pensione.

Origini e obiettivi del contratto di espansione

Il contratto di espansione è stato introdotto nel 2019, nell’ambito delle previsioni...