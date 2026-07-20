Tabella di 150 Contratti collettivi nazionali di lavoro aggiornata per ogni livello contrattuale
La tabella rappresenta uno strumento di base che, partendo dagli adeguamenti retributivi per ogni livello fissati dai Ccnl, raggiunge l'obiettivo del calcolo del costo del lavoro (dove gli elementi di costo utilizzati sono quelli conosciuti a livello generale); il tutto potrà essere personalizzato con gli elementi aggiuntivi di carattere retributivo, contributivo e finanziario tipici di ogni realtà aziendale.
Dati utilizzati per determinare il costo del lavoro
Retribuzione Contrattuale
Paga base, indennità di contingenza (se non conglobata nella paga base), EDR, indennità Funzione...