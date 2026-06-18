L’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno si applica a favore del lavoratore care giver di un soggetto disabile in quanto tale, a prescindere dal grado di invalidità da cui è affetta la persona con handicap che riceve assistenza. Affinché si attivi il diritto del care giver all’esonero dal lavoro notturno non è, invece, richiesto che la condizione di disabilità del soggetto assistito risulti connotata da una situazione di gravità con necessità di assistenza permanente.
La norma (articolo ...