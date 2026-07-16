Il lavoro nel settore dello spettacolo si inserisce in un quadro normativo particolarmente complesso, nel quale la peculiarità delle prestazioni rese trova riscontro in un articolato sistema di disposizioni in materia previdenziale, assistenziale e fiscale. La disciplina di riferimento richiede un’attenta qualificazione del rapporto di lavoro e un corretto inquadramento dei lavoratori, anche ai fini della puntuale individuazione delle tutele sociali, degli obblighi assicurativi e degli adempimenti...

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